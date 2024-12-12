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Китайский робот-шар сможет ловить преступников. ВИДЕО

Источник:
Interestingengineering.com
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Китайские полицейские приступили к испытаниям автономного сферического робота RT-G компании Logon Technology, способного обезвреживать преступников.

Модель предназначена для работы в экстремальных условиях и способна передвигаться по суше и в воде со скоростью 35 километров в час, выдерживая удары до четырех тонн. Управляет роботом передовой искусственный интеллект.

RT-G может в одиночку патрулировать городские улицы, идентифицируя и нейтрализуя злоумышленников с помощью специальной обездвиживающей сетки. Разработчики подчеркивают, что это открывает новые перспективы в охране общественной безопасности.

При необходимости робот-шар оповестит ближайший патруль. Кроме сети, устройство вооружено распылителями слезоточивого газа, гранатами и устройствами для создания звуковых помех, что обеспечивает адаптивность в различных сценариях.

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Danilon

Оно будет расти. Люди с ПТСР. Потом начнётся массовая безотцовщина и соответственно, высокий уровень...

Asd10

Детская преступность среди мигрантов увеличится.

fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

BAI-IEK

то что яндекс сделал еще 2 года назад эти только сейчас смогли...