Китайский робот-шар сможет ловить преступников. ВИДЕО

Китайские полицейские приступили к испытаниям автономного сферического робота RT-G компании Logon Technology, способного обезвреживать преступников.

Модель предназначена для работы в экстремальных условиях и способна передвигаться по суше и в воде со скоростью 35 километров в час, выдерживая удары до четырех тонн. Управляет роботом передовой искусственный интеллект.

RT-G может в одиночку патрулировать городские улицы, идентифицируя и нейтрализуя злоумышленников с помощью специальной обездвиживающей сетки. Разработчики подчеркивают, что это открывает новые перспективы в охране общественной безопасности.

При необходимости робот-шар оповестит ближайший патруль. Кроме сети, устройство вооружено распылителями слезоточивого газа, гранатами и устройствами для создания звуковых помех, что обеспечивает адаптивность в различных сценариях.