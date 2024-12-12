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Трамп раскритиковал удары ВСУ по России американскими ракетами

Источник:
Sibnet.ru
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Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал разрешение ВСУ бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, это недопустимо.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже?», — цитирует Трампа журнал Time.

Разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием по России в середине ноября дала действующая администрация Джо Байдена. С тех пор ВСУ нанесли несколько ударов по российской территории с помощью американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow.

В частности, западными ракетами украинские военные атаковали один из командных пунктов группировки «Север» и дивизион С-400 в Курской области, объект в Брянской области, аэродромы в Курске и Таганроге.

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Политика #Мир #Оружие
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