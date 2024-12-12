Трамп раскритиковал удары ВСУ по России американскими ракетами

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал разрешение ВСУ бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, это недопустимо.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже?», — цитирует Трампа журнал Time.

Разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием по России в середине ноября дала действующая администрация Джо Байдена. С тех пор ВСУ нанесли несколько ударов по российской территории с помощью американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow.

В частности, западными ракетами украинские военные атаковали один из командных пунктов группировки «Север» и дивизион С-400 в Курской области, объект в Брянской области, аэродромы в Курске и Таганроге.