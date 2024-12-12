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Wink озвучил дату премьеры сериала «Ландыши»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ландыши»

Романтический сериал «Ландыши» появится в видеосервисе Wink с 1 января 2025 года, пользователям будут доступны две серии проекта.

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная «дочка миллиардера», выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.

В первый день нового года станут доступны две серии проекта, далее каждый день будет выходить по две серии.

В главных ролях — восходящие звезды российского кино. Ника Здорик ранее сыграла главную роль в новых «Гардемаринах», а Сергей Городничий известен по ролям в сериалах «Цикады» и «Калимба».

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