Wink озвучил дату премьеры сериала «Ландыши»

Романтический сериал «Ландыши» появится в видеосервисе Wink с 1 января 2025 года, пользователям будут доступны две серии проекта.

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная «дочка миллиардера», выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.

В первый день нового года станут доступны две серии проекта, далее каждый день будет выходить по две серии.

В главных ролях — восходящие звезды российского кино. Ника Здорик ранее сыграла главную роль в новых «Гардемаринах», а Сергей Городничий известен по ролям в сериалах «Цикады» и «Калимба».