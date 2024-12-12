Российские города получат инфраструктуру 5G

Инфраструктуру связи стандарта 5G к 2030 году получат 16 российских городов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе своего выступления в Совфеде.

Он уточнил, что в 2026 году в серию пойдут образцы российских базовых станций 5G, начнется строительство инфраструктуры в двух российских городах. К 2030 году сеть развернут уже в 16 городах России.

Из презентации Шадаева следует, что в 2026 году 5G будет работать для 100 тысяч абонентов, в 2030 году — для 17,8 миллиона пользователей.

С 2028 года в России планируется выйти на производство 30 тысяч базовых станций 5G в год, что позволит начать распространение нового стандарта по всей территории страны.