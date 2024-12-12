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Ученые потеряли сотни образцов смертельных вирусов

Источник:
Sibnet.ru
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Сотни образцов смертоносных вирусов пропали из Лаборатории общественного здравоохранения в Австралии из-за серьезного нарушения протоколов биобезопасности, следует из заявления правительства Квинсленда.

Инцидент произошел еще в августе 2023 года, однако его рассекретили только сейчас. Ученые потеряли 323 пробирки с различными патогенами, среди которых были вирус Хендра, лиссавирус, хантавирус и ряд других, пишет Fox News.

Каждый из этих вирусов при заражении может привести к смертельному исходу. Например, уровень смертности при заражении хантавирусами достигает 15%, что превышает показатели COVID-19.

Также патогены опасны для животных и домашнего скота. В частности, вирус Хендра передается от животных к человеку. Лиссавирус способен вызвать бешенство, которое при отсутствии своевременного лечение заканчивается смертью в 100% случаев.

Расследование инцидента продолжается, при этом австралийские власти утверждают, что никаких доказательств реальной угрозы для населения нет, так как образцы вирусов вне лабораторных условий за это время должны были погибнуть.

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ЧП #Происшествия #Здоровье
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