Wildberries начнет продавать железнодорожные билеты

РЖД начнет продавать билеты на поезда на маркетплейсе Wildberries, соответствующее соглашение было подписано в рамках «Пассажирского форума.PRO//Движение» в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Реализация билетов планируется через сервис Wildberries Travel. Также намечено совместно популяризировать различные туристические продукты РЖД и другие железнодорожные сервисы — например, круизные поезда, бронирование отелей и экскурсий.

«Основная цель заключенного соглашения – повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов», — говорится в сообщении.

Взаимодействие будет происходить через мультимодальную цифровую платформу «Инновационная мобильность». При этом билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять непосредственно через интерфейс Wildberries.

Мультимодальная платформа «Инновационная мобильность» — инициированный холдингом РЖД проект цифровой пассажирской инфраструктуры, позволяющий планировать, бронировать и оплачивать пассажирские перевозки в формате «от двери до двери».