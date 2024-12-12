Windows получила функцию переноса файлов c iPhone на ПК

Microsoft добавила в операционную систему Windows новую функцию «Связь с телефоном», с помощью которой пользователи смогут быстро передать файлы со смартфона iPhone на ПК.

Теперь можно беспроводным путем подключать смартфоны на базе iOS и Android к ПК и затем обмениваться файлами, видеть уведомления на экране монитора и даже отвечать на звонки, говорится в официальном блоге Microsoft.

В Windows при выборе источника передачи файлов у пользователей появится свой смартфон в разделе доступных устройств. Бета-версия приложения пока что доступна только для участников программы Insider.

Для владельцев iPhone приложение «Связь с Windows» будет показываться как расширение, с помощью которого можно будет поделиться контентом из других приложений.

Воспользоваться новой функцией смогут владельцы iPhone с операционной системой iOS 16 и новее, а также пользователи операционных систем Windows 10 и Windows 11.