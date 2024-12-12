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Ключевой ставке предсказали очередное повышение

Источник:
Sibnet.ru
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Совет директоров Банка России 20 декабря примет очередное решение по ключевой ставке — последнее в этом году. Аналитики прогнозируют, что ставка вырастет, несмотря на текущий рекордный уровень в 21% годовых.

Ключевой фактор нового ужесточения монетарной политики — инфляция, которая в четвертом квартале сохраняется на повышенном уровне. По итогам октября потребительские цены выросли на 0,75%.

В годовом выражении темпы роста цен составили 8,54%, это в два раза превышает целевой уровень. При этом инфляцию продолжает ускорять ослабление рубля — так, в последнюю неделю ноября официальный курс доллара вырос на 9%.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал в интервью «Коммерсанту», что 20 декабря регулятор поднимет ключевую ставку до 23%. С этой цифрой согласен главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Показатель ставки в 23% заложили в свой прогноз и эксперты Евразийского банка развития.

Сенатор Ольга Епифанова в комментарии «Газете.Ru» отметила, что «вилка» повышения ставки может составить от 22% и даже до 26%. При этом она не исключила техническую заморозку ставки на уровне 21%.

Аналитики считают, что условия для перехода регулятора к снижению ставки могут сложиться только во второй половине 2025 года. Однако в случае продолжения роста инфляции и сохранения высоких инфляционных ожиданий Центробанк может выбрать вариант с длительным удержанием высоких ставок в экономике.

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