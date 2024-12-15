Как сэкономить благодаря доставке продуктов на дом

Собирая онлайн-корзину можно тщательно изучить продукты, цены на них и выбрать самый оптимальный вариант. При походе в офлайн-магазин сделать это по многим причинам сложно: дешевые товары спрятаны от глаз или их вовсе нет, могут быть перепутаны ценники или цена на них указана неверно.

При заказе товаров, собрав корзину, можно еще раз вернуться к ней и проверить. В офлайн-магазине так не сделаешь. При онлайн заказе сразу видна общая сумма, в магазине о ней можно узнать только на кассе: в уме считать решаются не многие.

При онлайн-заказе можно максимально использовать акции, отобрав в корзину только товары со скидками. При заказах товаров можно также наиболее эффективно использовать кэшбэки от банков.

Ну и время — тоже деньги. Часы, потраченные на хождения по офлайн-магазинам можно использовать для зарабатывания денежных средств.