Отдельная банковская карта для покупок пригодится из-за соображений безопасности и экономии средств, рекомендуют эксперты.

Для покупок в Интернете россиянам желательно иметь отдельную банковскую карту, такой совет дала управляющая отделением Банка России по Владимирской области Надежда Калашникова.

Она рекомендовала хранить на привязанных к интернет-магазинам картах ограниченное количество средств. А лучше переводить на нее деньги только перед покупкой, тогда с нее никто несанкционированно не спишет деньги, потому что их там нет.

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Ограниченное количество средств на карте позволит избежать импульсивных покупок и в офлайн-магазинах, а на них может уходить заметная доля бюджета. На карту можно, конечно, перекинуть деньги через приложение, но это дополнительный психологический барьер и он многих останавливает.

Основные средства лучше хранить на накопительном счету. Они дают доход в виде процентов на ежедневный остаток.