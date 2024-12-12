Медведев передал лидеру КНР личное послание Путина

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и передал китайскому лидеру «личное послание» от президента Владимира Путина.

«Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев посещал Китай в предыдущий раз в декабре 2022 года. Тогда он также встретился с Си Цзиньпином и передал ему послание от президента Владимира Путина, в котором отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и кооперации.

Зампредседателя Совбеза прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом. Он посетил Музей истории Коммунистической партии Китая, принял участие в церемонии возложения венка к Памятнику народным героям, провел встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками.