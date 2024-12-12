«Метеор» победил в голосовании за символ тысячерублевой купюры

Центробанк подвел итоги голосования по дизайну оборотной стороны новой тысячерублевой купюры. Лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», сообщается на сайте регулятора.

В голосовании приняли участие почти 700 тысяч человек. На выбор у них было 25 объектов Приволжского федерального округа. В пятерку самых популярных также попали Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского университета.

«Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России», — уточнила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Лицевая сторона тысячерублевой купюры была представлена в 2023 году. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода: башня Кремля, Нижегородская ярмарка, Борские мосты, стадион и знаменитая стрелка Оки и Волги.

Выпуск купюры был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало критику РПЦ. В итоге Банк России принял решение провести народное голосование за новые символы для банкноты.

«Метеор» — массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях, разработанных горьковским (ныне нижегородским) Центральным конструкторском бюро под руководством Ростислава Алексеева.