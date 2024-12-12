НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Метеор» победил в голосовании за символ тысячерублевой купюры

Источник:
Sibnet.ru
277 2

Центробанк подвел итоги голосования по дизайну оборотной стороны новой тысячерублевой купюры. Лидером стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», сообщается на сайте регулятора.

В голосовании приняли участие почти 700 тысяч человек. На выбор у них было 25 объектов Приволжского федерального округа. В пятерку самых популярных также попали Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского университета.

«Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков, сначала определят наши художники. Они разработают эскизы. Финальный вариант, который станет основой для новой банкноты, выберет Совет директоров Банка России», — уточнила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Лицевая сторона тысячерублевой купюры была представлена в 2023 году. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода: башня Кремля, Нижегородская ярмарка, Борские мосты, стадион и знаменитая стрелка Оки и Волги.

Выпуск купюры был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало критику РПЦ. В итоге Банк России принял решение провести народное голосование за новые символы для банкноты.

«Метеор» — массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях, разработанных горьковским (ныне нижегородским) Центральным конструкторском бюро под руководством Ростислава Алексеева.

Еще по теме
Ключевой ставке предсказали очередное повышение
Зачем нужна отдельная карта для покупок
Зарплаты украинских чиновников обогнали доходы российских госслужащих
Топ-10 регионов России с самыми дорогими и самыми дешевыми гробами
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
Столица Сирии пала без сопротивления
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Danilon

Оно будет расти. Люди с ПТСР. Потом начнётся массовая безотцовщина и соответственно, высокий уровень...

Asd10

Детская преступность среди мигрантов увеличится.

fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

-Керя-

Дружба дружбой а табачёк врозь