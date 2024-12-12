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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль пообещал неотвратимый ответ за атаку ATACMS по Таганрогу

Источник:
ТАСС
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Россия обязательно ответит на атаку американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что «ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным». «Но он последует обязательно», — заверил представитель Кремля.

Ранее Минообороны РФ сообщила, что Украина нанесла ракетный удар шестью ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге в среду утром, «две из них сбиты ЗРПК "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы».

Россия 21 ноября в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow впервые применила по Украине ракетный комплекс средней дальности «Орешник».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Danilon

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fender1984

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