Грабитель вынес из банка в Новосибирске более 9 млн рублей

Мужчина с оружием напал на банк в Новосибирске и вынес 9,5 миллиона рублей, грабителя ищут, сообщила региональная прокуратура.

Разбойное нападение на отделение «Локо-банка» в Центральном районе произошло утром в четверг. Мужчина с «предметом, используемым в качестве оружия», зашел в здание офиса совместно с сотрудниками банка.

После чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону, где забрал 9,5 миллиона рублей. После чего скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет. Полиция ищет грабителя.