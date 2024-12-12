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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Грабитель вынес из банка в Новосибирске более 9 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина с оружием напал на банк в Новосибирске и вынес 9,5 миллиона рублей, грабителя ищут, сообщила региональная прокуратура.

Разбойное нападение на отделение «Локо-банка» в Центральном районе произошло утром в четверг. Мужчина с «предметом, используемым в качестве оружия», зашел в здание офиса совместно с сотрудниками банка.

После чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону, где забрал 9,5 миллиона рублей. После чего скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет. Полиция ищет грабителя. 

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ЧП #Криминал #Новосибирск
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Danilon

Оно будет расти. Люди с ПТСР. Потом начнётся массовая безотцовщина и соответственно, высокий уровень...

Asd10

Детская преступность среди мигрантов увеличится.

fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

-Керя-

Дружба дружбой а табачёк врозь