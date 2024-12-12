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Сбер представил смарт-кольцо со встроенным ИИ

Источник:
Sibnet.ru
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Смарт-кольцо Сбера
Фото: © пресс-служба Сбера

Инновационное смарт-кольцо от Сбера с искусственным интеллектом даст советы для улучшения самочувствия, новинка выйдет на рынок в 2025 году, сообщила пресс-служба компании.

Отличие устройства от аналогов — интегрирование нейросетевой модели GigaChat MAX. «Нейросеть может вести содержательный диалог с владельцем кольца и давать ему персональные советы, опираясь на глубинные знания в различных экспертных областях, в том числе связанных с медициной», — говорится в сообщении.

Кольцо плотно прилегает к коже, что позволяет точнее собирать данные о состоянии организма. Оно фиксирует такие параметры, как частота сердечных сокращений, температура тела, уровень сатурации и физическая активность.

Искусственный интеллект GigaChat обрабатывают эти данные и представляют их в виде ключевых показателей: ресурса организма, качества сна, уровня стресса и активности. ИИ был дообучен на медицинских данных и в 2024 году сдал экзамен по специальности «Лечебное дело».

Умное кольцо Sber весит пять граммов, работает до семи дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях: матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.

Этот девайс станет доступен для покупки в начале 2025 года. О ценах не сообщается.

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Danilon

Оно будет расти. Люди с ПТСР. Потом начнётся массовая безотцовщина и соответственно, высокий уровень...

Asd10

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fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

-Керя-

Дружба дружбой а табачёк врозь