Сбер представил смарт-кольцо со встроенным ИИ

Инновационное смарт-кольцо от Сбера с искусственным интеллектом даст советы для улучшения самочувствия, новинка выйдет на рынок в 2025 году, сообщила пресс-служба компании.

Отличие устройства от аналогов — интегрирование нейросетевой модели GigaChat MAX. «Нейросеть может вести содержательный диалог с владельцем кольца и давать ему персональные советы, опираясь на глубинные знания в различных экспертных областях, в том числе связанных с медициной», — говорится в сообщении.

Кольцо плотно прилегает к коже, что позволяет точнее собирать данные о состоянии организма. Оно фиксирует такие параметры, как частота сердечных сокращений, температура тела, уровень сатурации и физическая активность.

Искусственный интеллект GigaChat обрабатывают эти данные и представляют их в виде ключевых показателей: ресурса организма, качества сна, уровня стресса и активности. ИИ был дообучен на медицинских данных и в 2024 году сдал экзамен по специальности «Лечебное дело».

Умное кольцо Sber весит пять граммов, работает до семи дней без подзарядки и доступно в нескольких цветовых решениях: матовый серый и матовый черный, серый или черный хром.

Этот девайс станет доступен для покупки в начале 2025 года. О ценах не сообщается.