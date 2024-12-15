Какую форму имеет Вселенная

Современная наука считает, что Вселенная может иметь две основные формы — плоскую (словно бесконечный лист бумаги) и сферическую (в виде шара).

В плоской Вселенной прямая линия будет простираться до бесконечности. Замкнутая свернута, как поверхность сферы. В ней прямая линия в конечном итоге вернется в исходную точку. У каждой из этих гипотез есть свои сторонники.

Ранее господствовала точка зрения о плоской Вселенной. Но наблюдения, сделанные с помощью космической обсерватории Планка, заставили группу ученых из Римского, Манчестерского и Оксфордского университетов изменить позицию.

Наблюдения за реликтовым излучением (оставшейся от Большого взрыва энергии) «явно указывают на замкнутую модель», — приводит журнал Nature Astronomy слова астрофизика Алессандро Мелькиорри.

Но точную форму Вселенной наблюдения, сделанные с обсерватории Планка, показать не могут — это остается загадкой.