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Почему люди и животные не могут без сна

Источник:
Sibnet.ru
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Многоклеточные живые существа тратят треть своей жизни на сон потому, что клетки мозга в это время «ремонтируют» ДНК, выяснили ученые из университета Бар-Илана в Рамат-Гане (Израиль).

«Этот процесс можно сравнить с ямочным ремонтом на автострадах. Выбоины и трещины постоянно появляются на дорожном полотне во время движения машин, особенно в час пик, но чинить их удобней ночью, когда ремонтным работам никто не мешает», — приводит журнал Nature Communications слова нейрофизиолога Лиора Аппельбаума.

По его словам, несмотря на то, что сон мешает воспринимать опасности в окружающей среде, все живые существа, начиная с медуз и заканчивая человеком, нуждаются в подобном периоде покоя для эффективной починки ДНК.

«Сон и связанные с ними процессы внутри нейронов оказались критически важными для их выживания и поддержки работоспособности», — отметил Аппельбаум.

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Наука #Здоровье
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