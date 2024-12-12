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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Словакии заявил, что Украина потеряет треть территории

Источник:
ТАСС
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Украина потеряет треть своей территории, но так и не дождется приглашения в НАТО от США и их союзников, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я думаю, что Украина потеряет треть своей территории, но ей будут предложены гарантии безопасности, например, присутствие иностранных войск. Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считают, что украинцев предадут», — приводит ТАСС слова Фицо, сказанные им в интервью бразильским СМИ.

По его словам, решением конфликта на Украине может быть только прекращение огня и начало переговорного процесса. «Украина <...> позволила втянуть себя в такую историю, которая не может хорошо закончиться для страны. Она потеряет территорию и не будет приглашена в НАТО», — отметил он.

В июне президент России Владимир Путин условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО.

На Украине также должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Danilon

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Asd10

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fender1984

Вообще не брать!!! От слова "совсем"!!! Пусть у себя дома учатся!!!

-Керя-

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