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Врач посоветовал мороженое при больном горле

Источник:
Sibnet.ru
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Небольшое количество мороженого при больном горле не повредит, а снимет неприятные ощущения, сообщил хирург-офтальмолог Михаил Коновалов в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

«Можно есть мороженое, можно рассасывать лед. Это создает локальное охлаждение, сужает сосуды и уменьшает болевые ощущения в горле», — ответил врач на вопрос гостьи программы.

Пациентам с болью в горле трудно проглатывать пищу, а мороженое — калорийный продукт. Но состав стоит учитывать: большое количество сахара и жира, а также орехи, кусочки шоколада могут вызвать дополнительное раздражение.

Вылечить больное горло при помощи мороженого невозможно, потому что воспаление и болевые ощущения в горле вызывают вирусы и бактерии, которые атакуют организм с ослабленным иммунитетом. Чтобы от них избавиться, нужны лекарственные препараты.

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