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Перевозчики предсказали новый рост цен на такси

Источник:
«Парламентская газета»
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Средний тариф на поездку в такси за год вырос на 13,8%, следует из данных Аналитического центра при правительстве РФ. Перевозчики же говорят о 30-процетном росте и, по их мнению, это не предел.

«В целом по году видим, что стоимость поездок выросла в среднем на 30 процентов. Это касается всех регионов России», — рассказали «Парламентской газете» в Общественном совете по развитию такси, который объединяет перевозчиков из более чем 70 субъектов РФ.

Предпосылок для стабилизации тарифов нет, считает председатель Совета по такси Ирина Зарипова.

«Согласно имеющимся прогнозам, в 2025 году ожидается продолжение роста стоимости автомобилей и запасных частей. Высокая ключевая ставка уже привела к увеличению затрат на лизинг и кредитование», — отметила председатель Совета по такси.

По ее словам, перевозчики не получали сигналов о планируемых мерах господдержки отрасли, зато известно об ужесточении требований к ним. Внесен законопроект об обязательном оборудовании такси видеорегистраторами, что повлияет на экономику отрасли, уточнила Зарипова.

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