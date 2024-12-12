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Евросоюз согласовал 15‑й пакет санкций против России

Источник:
ТАСС
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Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали 15-й по счету пакет санкций против России, сообщило венгерское представительство в Совете ЕС.

«Пакет добавляет больше лиц и организаций в уже существующий санкционный список и нацелен на организации в России и в третьих странах, помимо России, которые косвенно способствуют военному и технологическому совершенствованию России путем обхода экспортных ограничений», — приводит ТАСС заявление.

Новые санкции включает меры в отношении иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен тут же приветствовала достигнутое соглашение по 15-му пакету санкций, включая против иностранных танкеров.

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