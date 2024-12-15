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Наука развеяла миф о вреде говядины для сердца

Источник:
Sibnet.ru
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Умеренное употребление говядины не оказывает влияния на биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний, доказали ученые из Университета штата Индиана.

В научной среде принято считать, что потребление говядины (как и других видов красного мяса) несет риски для здоровья сердца. Исследователи решили определить истинность этого утверждения, пишет журнал Current Developments in Nutrition.

Результаты показали, что умеренное ежедневное потребление (около 161 грамма) говядины не оказывает значительного влияния на большинство показателей, связанных с липидами и липопротеидами, таких как общий холестерин, холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), триглицериды и другие.

Правда, говядина слегка повышает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), но в то же время такое мясо не повышает кровяное давление.

Ученые обратили внимание на высокую питательную ценность необработанной говядины. По их мнению, такое мясо является хорошим источником белка и микроэлементов, подходящих для сбалансированной диеты.

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Жизнь #Еда
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