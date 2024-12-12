Частным охранникам разрешили стрелять на поражение

Новый закон расширил перечень случаев, при которых частным охранникам разрешено применение служебного оружия, сообщил зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Охранники смогут применять огнестрельное оружие для отражения нападения на частного охранника, а также иных лиц, находящихся на охраняемом объекте, если их жизнь подвергается непосредственной опасности», — сказал Выборный в интервью «Парламентской газете»

По его словам, смогут они применить оружие для остановки транспортного средства, если его водитель создает реальную опасность для жизни и здоровья частного охранника или иных лиц, находящихся на охраняемом объекте.

Выборный отметил, что это не значит, что вооруженным будет каждый работник охранного предприятия, находящийся в здании.

«Речь идет об определенном количестве сотрудников, входящих в состав мобильной группы, способной оперативно прибыть для усиления охраны, задержания нарушителя с последующей незамедлительной передачей сотрудникам правоохранительных органов или для отражения вооруженного нападения», — пояснил депутат.

Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о частной охранной деятельности, а также утвердил внесение изменений в закон о частной детективной и охранной деятельности.