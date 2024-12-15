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Зумеры оказались склонны к накоплению средств

Источник:
Sibnet.ru
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Зумеры оказались склонны к накоплениям и реже миллениалов берут микрозаймы, говорится в результатах исследования экспертов маркетплейса для «Сравни».

Миллениалы и зумеры — две группы, которые разделены не только по возрасту, но и по финансовым привычкам и подходам к накоплению. Эти различия во многом объясняются экономическими условиями, в которых выросло каждое из поколений, считают эксперты.

Поколение зумеров, проявляет явное стремление к накоплениям и созданию финансовой подушки. Зумеры делают более значительные вклады по сравнению с миллениалами, что подчеркивает их финансовую целеустремленность и осознанный подход к сбережениям.

«Поколение миллениалов, родившихся между 1981 и 1996 годами, часто встречается с вызовами в управлении своими финансами, что обусловлено экономическими кризисами, которые они пережили», — пояснил директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

По его словам, эта демографическая группа предпочитает традиционные способы накопления: хранение средств на банковских счетах и инвестирование в недвижимость. В отличие от них зумеры, появившиеся на свет в период с 1997 по 2012 год, имеют иной взгляд на финансовые вопросы, отметил он.

Зумеры выросли в эпоху цифровых технологий и получили широкий доступ к информации. В это время вопрос финансовой грамотности вышел на первый план. Как результат, зумеры предпочитают избегать открытия кредитных счетов, предпочитая депозиты и другие менее рискованные способы управления своими деньгами, заключил Гамзаев.

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