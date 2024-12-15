Психиатр раскрыл секрет «цыганского» гипноза

Мошенники, используя эриксоновский и императивный гипноз, могут загипнотизировать человека и без его согласия, рассказал врач-психиатр, психотерапевт Рафаэль Мирзабекян.

«Эриксоновский гипноз — это неклассический метод. Во время беседы психотерапевт подстраивается под состояние пациента, "зеркалит" позу, положение рук и выражение лица, вызывает у пациента определенные образы и переживания», — рассказал психиатр в интервью «Газете.ру».

Постепенно у пациента возникает доверие, и его внимание переключается на образные представления и воспоминания, сказал врач. «Вы задаете наводящие вопросы, которые помогают развить трансовое состояние. В этот момент можно проводить внушение», — уточнил врач.

По словам Мирзабекяна, в трансовом состоянии человеку можно внушить различные мысли, например, что в самолете не страшно лететь. Эриксоновский гипноз имеет множество применений и похож на «цыганский», отметил он.

«Еще они могут применять императивный или эмоционально-стрессовый гипноз. У нас работала медсестра, которая столкнулась с таким гипнозом. Однажды рядом с ней остановилась машина, из которой выскочила женщина-цыганка. Она начала кричать: "Вижу, вижу у вас дома гроб!" Она запугивала медсестру, говоря, что та скоро погибнет, если немедленно не сядет в машину», — заключил доктор.