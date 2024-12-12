МО РФ пообещало ответить на удар ВСУ ATACMS по Таганрогу

Ракетный удар, нанесенный ракетами американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа, говорится в заявлении Минобороны России.

Украина нанесла ракетный удар шестью ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге в среду утром, «две из них сбиты ЗРПК "Панцирь", остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», сказано в сообщении.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Россия 21 ноября в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow впервые применила по Украине ракетный комплекс средней дальности «Орешник».