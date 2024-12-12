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Кинопрокатчики сделали ставку на Бабу Ягу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Баба Яга спасает Новый год»

Российский фильм-фэнтези «Баба Яга спасает Новый год» вышел в прокат в четверг, 12 декабря, картина претендует стать лидером среди новинок.

По сюжету, Снежная королева и Дед Мороз поссорились — Снежная королева украла у Деда волшебный артефакт, а тот заточил колдунью в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной Королевы и невольно освобождает ее. Королева решает отомстить.

Фильм «Баба Яга спасает Новый год» заработал на предпродаже билетов 4,5 миллиона рублей. Это больше, чем у других новинок, но меньше, чем у фильмов из семейной ниши, которые выходили ранее.

Также среди ожидаемых новинок — мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» и комедия «Совсем ошалели» — про разведенную пару, которая случайно встречается на зимнем курорте со своими новыми спутниками. В главных ролях: Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова.

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