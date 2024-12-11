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Зарплаты украинских чиновников обогнали доходы российских госслужащих

Источник:
Sibnet.ru
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Средняя заработная плата украинских чиновников в 2024 году повысилась почти на 50%, следует из опубликованных статистических данных.

«Если на начало 2024 года средняя начисленная зарплата в госорганах составляла 38,6 тысячи гривен (925 долларов), то по итогам октября — уже 57,5 тысячи (1378 долларов)», — пишет украинское издание «Страна.ua».

Согласно сводным данным Росстата, усредненная заработная плата российского государственного служащего по итогам 2023 года была равна 126 тысячам рублей. Индексация зарплат ряда категорий госслужащих была приостановлена до 1 января 2025 года. Таким образом, средние доходы украинских госслужащих обогнали доходы российских.

Отмечается, что по итогам года разница станет еще больше. При этом средняя зарплата в целом на Украине достигает 21,9 тысячи гривен по итогам третьего квартала. В пересчете на американскую валюту это около 525 долларов.

Издание подчеркивает, что рекордные надбавки к зарплатам украинские чиновники получили этим летом. При этом власти в этот момент обсуждали образование «дыры» в государственном бюджете.

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