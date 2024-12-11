Кит пересек три океана ради секса

Горбатый кит преодолел 13 тысяч километров, проплыв из Тихого океана в Индийский ради спаривания с партнершей. Зафиксированное учеными путешествие стало рекордным для этого вида, а также внесло важный вклад в изучение миграций горбатых китов.

Заплыв стартовал у берегов Колумбии и завершился у Занзибара, где кита заметили в конкурирующей группе, характерной для сезона размножения. Наблюдение за животным вели специалисты проекта Happywhale.

Путешествие кита задокументировали благодаря фотографиям его хвоста — из-за уникального рисунка он фактически является «паспортом» для каждого животного. Первые фото были сделаны в 2013 и 2017 годах у берегов Колумбии, затем — в 2022 году у побережья Занзибара.

Исследователи уверены, что мотивацией для такого дальнего путешествия стал поиск самки, которой к размножению. При этом на протяжении пути кит-рекордсмен мог посещать различные популяции сородичей, чтобы увеличить свои шансы на спаривание.

Новые данные показывают, что киты могут нарушать свои привычные миграционные маршруты. Обычно горбатые киты следуют устоявшимся схемам — мигрируют с севера на юг между кормовыми и размножающимися зонами.

Перемещение в направлении с востока на запад практически не встречается. Аномальный заплыв одинокого кита может указывать на рост конкуренции между самцами. Кроме этого, к рекордному путешествию его могли подтолкнуть изменения климата.