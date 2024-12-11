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Автобус под Новосибирском опрокинулся в кювет. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на трассе Р-254 в Новосибирской области после столкновения с грузовиком, сообщает региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус №289, двигающийся в попутном направлении по маршруту «Метро Заельцовская — Французский квартал».

Последствия столкновения фуры с автобусом
Последствия столкновения фуры с автобусом
Фото: © t.me/prokuratura_nso

Автобус от удара перевернулся в кювет. В салоне транспортного средства во время ДТП находились 45 пассажиров. Четырех из них пришлось госпитализировать, говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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