Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на трассе Р-254 в Новосибирской области после столкновения с грузовиком, сообщает региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус №289, двигающийся в попутном направлении по маршруту «Метро Заельцовская — Французский квартал».

Последствия столкновения фуры с автобусом Фото : © t.me/prokuratura_nso

Автобус от удара перевернулся в кювет. В салоне транспортного средства во время ДТП находились 45 пассажиров. Четырех из них пришлось госпитализировать, говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.