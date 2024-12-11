Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на трассе Р-254 в Новосибирской области после столкновения с грузовиком, сообщает региональная прокуратура в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус №289, двигающийся в попутном направлении по маршруту «Метро Заельцовская — Французский квартал».
Последствия столкновения фуры с автобусом
Автобус от удара перевернулся в кювет. В салоне транспортного средства во время ДТП находились 45 пассажиров. Четырех из них пришлось госпитализировать, говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время устанавливаются причины ДТП. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.