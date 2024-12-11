Нейросеть назвала самые популярные темы вопросов Путину

Нейросеть GigaChat от Сбербанка назвала самые популярные темы вопросов президент Владимиру Путину, которые граждане присылают на прямую линию 19 декабря.

Их озвучил сам глава государства, который приехал на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где осмотрел выставку и ознакомился с возможностями GigaChat, пишет «Интерфакс».

«Качественное и доступное жилье, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия», — прочитал президент, которые после этого пообещал подготовиться к таким вопросам.

Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря, традиционная программа начнется в полдень. Вопросы и обращения граждан, поступающие на программу, в этом году обрабатывает GigaChat.