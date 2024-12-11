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Нейросеть назвала самые популярные темы вопросов Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Нейросеть GigaChat от Сбербанка назвала самые популярные темы вопросов президент Владимиру Путину, которые граждане присылают на прямую линию 19 декабря.

Их озвучил сам глава государства, который приехал на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где осмотрел выставку и ознакомился с возможностями GigaChat, пишет «Интерфакс».

«Качественное и доступное жилье, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия», — прочитал президент, которые после этого пообещал подготовиться к таким вопросам.

Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря, традиционная программа начнется в полдень. Вопросы и обращения граждан, поступающие на программу, в этом году обрабатывает GigaChat.

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Политика #Россия
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