Утверждено расписание ЕГЭ на 2025 год

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание Единого государственного экзамена на 2025 год. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Досрочный период сдачи ЕГЭ планируется с 21 марта по 21 апреля. Резервным назначен период с 14 по 21 апреля. Экзамены по всем предметам будут начинаться в 10.00 часов по местному времени.

Основной период сдачи экзамена — с 23 мая по 23 июня, дни пересдач — 3 и 4 июля. Резервные дни основного периода: с 16 по 23 июня. Дополнительный период — 4 и 8 сентября, резервный день — 23 сентября.

В рамках основного периода ЕГЭ день 23 мая определен для экзаменов по истории, литературе и химии, 27 мая — по математике базового и профильного уровня.

30 мая состоится ЕГЭ по русскому языку. 2 июня — обществознание и физика. 5 июня — биология, география, письменная часть экзамена по иностранным языкам. 10 и 11 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам, а также информатика.

В дни пересдач, 3 июля, пройдет письменная часть экзамена по иностранным языкам, информатика, литература, русский язык, физика, химия.

4 июля — биология, география, ЕГЭ по математике базового и профильного уровня, устная часть по иностранным языкам, история, обществознание.