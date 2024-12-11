НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Утверждено расписание ЕГЭ на 2025 год

Источник:
Sibnet.ru
261 0

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание Единого государственного экзамена на 2025 год. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Досрочный период сдачи ЕГЭ планируется с 21 марта по 21 апреля. Резервным назначен период с 14 по 21 апреля. Экзамены по всем предметам будут начинаться в 10.00 часов по местному времени.

Основной период сдачи экзамена — с 23 мая по 23 июня, дни пересдач — 3 и 4 июля. Резервные дни основного периода: с 16 по 23 июня. Дополнительный период — 4 и 8 сентября, резервный день — 23 сентября.

В рамках основного периода ЕГЭ день 23 мая определен для экзаменов по истории, литературе и химии, 27 мая — по математике базового и профильного уровня.

30 мая состоится ЕГЭ по русскому языку. 2 июня — обществознание и физика. 5 июня — биология, география, письменная часть экзамена по иностранным языкам. 10 и 11 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам, а также информатика.

В дни пересдач, 3 июля, пройдет письменная часть экзамена по иностранным языкам, информатика, литература, русский язык, физика, химия.

4 июля — биология, география, ЕГЭ по математике базового и профильного уровня, устная часть по иностранным языкам, история, обществознание.

Еще по теме
Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского
Путин поддержал идею введения среднего балла для оценки знаний
Издательства выбрали слово 2024 года
Репетиторство заменят бесплатными услугами
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
Столица Сирии пала без сопротивления
Обсуждение (0)
О самом главном
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Столица Сирии пала без сопротивления
43
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
39
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
30
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
25
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ