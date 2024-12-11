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Сергей Жуков обратился в СК за помощью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Сергея Жукова

Музыкант Сергей Жуков обратился к руководству СК и Верховному суду, чтобы решить конфликт интересов с гендиректором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым.

По словам Жукова, Черкасов всячески наживается на его песнях, а теперь пытается «запретить» фильм «Руки Вверх!» в онлайн-кинотеатрах.

Черкасов заявляет, что является правообладателем песен группы «Руки вверх!», и требует от видеоплатформ, где размещен фильм «Руки вверх!», выплатить крупные суммы компенсаций за якобы нарушение исключительных прав.

«Я не хочу, чтобы наших поклонников лишали возможности смотреть фильмы про "Руки Вверх!", слушать музыку "Руки Вверх!". Знаю, что от действий этого человека страдает и множество других артистов нашего поколения: Добрынин, Технология, Мираж, Комбинация, КарМэн. Более 300 судебных дел за последнее время», — написал Жуков в телеграм-канале.

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