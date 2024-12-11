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Украина подтвердила готовность к мирным переговорам

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный Киев «действительно» готов к переговорам с Россией, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Но простого решения ждать не стоит», — подчеркнул он в комментарии 24-му украинскому каналу, уточнив при этом, что Украина требует для переговоров «справедливых условий, юридическую базу, принуждения России».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что для выхода на «мирную траекторию» президенту Украины Владимиру Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с президентом Владимиром Путиным.

В качестве условий Москва требует от Киева отвода ВСУ из Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, отказа от вступления в НАТО, отмены санкций, признания Крыма и новых территорий, вошедших в состав России.

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