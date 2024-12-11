Назван лучший молодой футболист России

Футболист Алексей Батраков
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал победителем премии «Первая пятерка». Ее вручают лучшему российскому молодому игроку.
19-летнего Батракова лучшим назвали 105 экспертов, всего же футболист набрал 518 баллов, сообщает пресс-служба организаторов премии.
В топ-5 также вошли Данила Козлов («Краснодар», 237 баллов), Илья Рожков («Рубин», 166), Ярослав Гладышев («Динамо», 160), Андрей Лангович («Ростов», 136).
Среди девушек лауреатом премии и стала нападающая московского «Чертаново» Яна Свистунова, которая набрала по итогам голосования 83 балла.