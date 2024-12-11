НАВЕРХ

Назван лучший молодой футболист России

Источник:
Sibnet.ru
195 0
Футболист Алексей Батраков
Футболист Алексей Батраков
Фото: © fclm.ru

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал победителем премии «Первая пятерка». Ее вручают лучшему российскому молодому игроку.

19-летнего Батракова лучшим назвали 105 экспертов, всего же футболист набрал 518 баллов, сообщает пресс-служба организаторов премии.

В топ-5 также вошли Данила Козлов («Краснодар», 237 баллов), Илья Рожков («Рубин», 166), Ярослав Гладышев («Динамо», 160), Андрей Лангович («Ростов», 136).

Среди девушек лауреатом премии и стала нападающая московского «Чертаново» Яна Свистунова, которая набрала по итогам голосования 83 балла.

Еще по теме
Трансферный бан наложили на российские футбольные клубы
Футбольная сборная России одержала крупнейшую победу в истории
Черчесов перевел журналистам свое отчество
Тренер «Спартака» объяснил победу над ЦСКА
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Российские парашютисты прыгнули из стратосферы. ВИДЕО
29.11.2024 21:25
Усэйн Болт
Какую максимальную скорость может развить человек
24.11.2024 17:38
Конор Макгрегор
Махачев назвал Макгрегора «ублюдком»
24.11.2024 12:15
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
09.10.2024 09:54
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
О самом главном
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Ну вот все и узнали название твоего настоящего отечества, за которое ты переживаешь и болеешь !!Вот...

corrector

Особенно хороший сад получился в секторе Газа , аж европейцы обалдели от кровожадности евреев

c2h5oh76

израиль то не бетонная помойка?

corrector

но когда Путин пошел защищать русских на запад - это ты не поддерживаешьА тут просто наглый захват...