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Wildberries запустил онлайн-продажи алкоголя

Источник:
РБК
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Wildberries запустил в тестовом режиме онлайн-продажи алкоголя. Модель продаж алкоголя действует по принципу Click&Collect и соответствует всем нормам законодательства.

Click&Collect — это услуга, с помощью которой ритейлеры позволяют потребителям покупать товары в интернете и забирать их в своих физических магазинах вместо того, чтобы платить за доставку или ждать доставки почтой.

На данный момент заказать спиртные напитки получится только из сети супермаркетов напитков «ВинЛаб». Услуга уже доступна в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга. В дальнейшем к проекту подключат более ста торговых точек «ВинЛаб».

В каталоге Wildberries уже доступен раздел «Алкоголь». В нем представлено несколько категорий: «Вина», «Игристые вина и шампанское», «Коктейли», «Крепкие напитки», «Пиво», «Сидр».

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