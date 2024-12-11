Wildberries запустил онлайн-продажи алкоголя

Wildberries запустил в тестовом режиме онлайн-продажи алкоголя. Модель продаж алкоголя действует по принципу Click&Collect и соответствует всем нормам законодательства.

Click&Collect — это услуга, с помощью которой ритейлеры позволяют потребителям покупать товары в интернете и забирать их в своих физических магазинах вместо того, чтобы платить за доставку или ждать доставки почтой.

На данный момент заказать спиртные напитки получится только из сети супермаркетов напитков «ВинЛаб». Услуга уже доступна в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга. В дальнейшем к проекту подключат более ста торговых точек «ВинЛаб».

В каталоге Wildberries уже доступен раздел «Алкоголь». В нем представлено несколько категорий: «Вина», «Игристые вина и шампанское», «Коктейли», «Крепкие напитки», «Пиво», «Сидр».