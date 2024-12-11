Найден новый способ обнаружения в космосе внеземных цивилизаций

Внеземные цивилизации можно обнаружить по особенностям света нейтронных звезд. Такую звезду может окружать так называемая сфера Дайсона — гигантская конструкция, построенная для максимально эффективного сбора энергии.

Ученые считают, что для технологически развитого сообщества постройка такой сферы является самым эффективным способом получить энергию. При этом сфера не обязательно должна быть сплошной.

Исследователи пришли к выводу, что гораздо проще и целесообразнее было бы построить вокруг звезды набор из нескольких кольцевых структур, которые вместе образовывали бы подобие сферы.

Такая конструкция гораздо надежнее и устойчивее, а для постройки таких колец нужно намного меньше материала, чем для полноценной сферы, говорится в статье астрофизиков, опубликованной журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

При этом наличие колец Дайсона вокруг нейтронной звезды должно приводить к определенным изменениям света. Однако в случае кольцевых структур их можно легко спутать с естественными скоплениями обыкновенной пыли возле звезды.

Ученые предложили изменить критерии наблюдения за нейтронными звездами, которые в перспективе позволят подтвердить существование таких гигантских сооружений в космосе. Их обнаружение докажет существование инопланетных цивилизаций.