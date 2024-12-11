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YouTube запустил автоматический перевод роликов

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube запустил функции автоматического дубляжа, на стартовом этапе он стал доступен для каналов, ориентированных на образовательный контент.

Процесс дубляжа осуществляется еще при загрузке видео. Авторы могут предварительно прослушать и удалить звуковую дорожку, если ее качество не удовлетворяет их требованиям, пишет VC.

Видео на английском языке может дублироваться на французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский языки, а также наоборот. Поддержки русского языка пока нет.

Зрители могут выбрать подходящую звуковую дорожку в настройках плеера. Инструмент работает на базе сервиса Aloud, разработанного в инкубаторе Google Area 120.

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Топ комментариев

Sovik

Пусть просят денег у тех, кто не так давно митинги устраивал.

corrector

Ну вот все и узнали название твоего настоящего отечества, за которое ты переживаешь и болеешь !!Вот...

corrector

Особенно хороший сад получился в секторе Газа , аж европейцы обалдели от кровожадности евреев

corrector

но когда Путин пошел защищать русских на запад - это ты не поддерживаешьА тут просто наглый захват...