YouTube запустил автоматический перевод роликов

YouTube запустил функции автоматического дубляжа, на стартовом этапе он стал доступен для каналов, ориентированных на образовательный контент.

Процесс дубляжа осуществляется еще при загрузке видео. Авторы могут предварительно прослушать и удалить звуковую дорожку, если ее качество не удовлетворяет их требованиям, пишет VC.

Видео на английском языке может дублироваться на французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский языки, а также наоборот. Поддержки русского языка пока нет.

Зрители могут выбрать подходящую звуковую дорожку в настройках плеера. Инструмент работает на базе сервиса Aloud, разработанного в инкубаторе Google Area 120.