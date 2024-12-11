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Украина нашла замену дальнобойному оружию Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Украина рассчитывает заменить западные дальнобойные ракеты собственное программой по созданию ударных беспилотников большой дальности.

На фоне возвращения в Белый дом Дональда Трампа власти Украины готовятся к возможному резкому сокращению западной военной помощи и наращивают собственное производство оружия, пишет The Washington Post со ссылкой на источники среди украинских чиновников.

Программа по созданию беспилотников получила высший приоритет. Только за неполный 2024 год Украина произвела более 2 миллионов беспилотников, однако большинство из них — небольшие FPV-дроны.

Ударные беспилотники с большой дальностью могли бы заменить дефицитные западные ракеты, способные наносить удары вглубь России. Однако для развертывания массового производство Киеву нужны западные инвестиции.

По оценкам экспертов, военная промышленность Украины может производить оружие на сумму от 10 миллиардов до 20 миллиардов долларов в год, но на данный момент Запад профинансировал украинские программы только на 4 миллиарда долларов.

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