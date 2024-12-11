Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, сообщается на сайте парламента.

Закон поддержали 409 депутатов, один проголосовал против. Тестирование по русскому языку перед зачислением в учебное заведение теперь будет обязательным, его будут проводить бесплатно.

«Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка», — написал в своем телеграм-канале председатель Вячеслав Володин.

Он уточнил, что с начала года Госдума приняла 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.