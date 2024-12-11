НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского

Источник:
Sibnet.ru
306 4

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, сообщается на сайте парламента.

Закон поддержали 409 депутатов, один проголосовал против. Тестирование по русскому языку перед зачислением в учебное заведение теперь будет обязательным, его будут проводить бесплатно.

«Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка», — написал в своем телеграм-канале председатель Вячеслав Володин.

Он уточнил, что с начала года Госдума приняла 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.

Еще по теме
Путин поддержал идею введения среднего балла для оценки знаний
Издательства выбрали слово 2024 года
Репетиторство заменят бесплатными услугами
Оксфордский словарь объявил слово 2024 года
смотреть все
Жизнь #Образование #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
Столица Сирии пала без сопротивления
Обсуждение (4)
О самом главном
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
Роковые ошибки воспитания: как погибают лидеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Чем выгорание отличается от депрессии
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Sovik

Пусть просят денег у тех, кто не так давно митинги устраивал.

corrector

Ну вот все и узнали название твоего настоящего отечества, за которое ты переживаешь и болеешь !!Вот...

corrector

Особенно хороший сад получился в секторе Газа , аж европейцы обалдели от кровожадности евреев

corrector

но когда Путин пошел защищать русских на запад - это ты не поддерживаешьА тут просто наглый захват...