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Капризов потерял лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче с «Ютой» забросил 18-ю шайбу в сезоне. Матч закончился победой «Миннесоты» со счетом 5:4 в серии буллитов. Однако россиянин по итогам игрового дня уступил первое место в гонке бомбардиров.

После матча с «Ютой» на счету Капризова стало 43 очка — кроме 18 голов у него 25 результативных передач. В параллельном матче канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон набрал пять очков в игре с «Питтсбургом», всего на его счету стало 46 очков.

В матче «Миннесоты» с «Ютой» дебютной шайбой отметился россиянин Марат Хуснутдинов. На счету 22-летнего нападающего также две голевые передачи в 25 играх. Хуснутдинов 28 февраля подписал двухлетний контракт с «Миннесотой», в прошлом году он выступал за «Сочи».

«Миннесота» с Капризовым в составе набрала 42 очка в 28 играх и занимает первое место в Центральном дивизионе.

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