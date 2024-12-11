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Виртуальный ассистент поможет психологам с клиентами

Источник:
Sibnet.ru
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Команда психологов и программистов из Новосибирска разработала AU-ассистента — он предназначен для упрощения и повышения эффективности работы психологов, сообщила пресс-служба Академпарка.

Рынок психологических услуг ежегодно растет на 18%, что создает необходимость в инструментах, способствующих оптимизации работы и снижению уровня профессионального выгорания.

Психологи в среднем принимают от пяти до семи клиентов в день, что требует от них высокой концентрации и способности запоминать множество деталей о каждом клиенте. AU-ассистент освободит специалистов от рутинных задач.

По подсчетам создателей, продукт поможет специалистам увеличить выручку в среднем в полтора-два раза, снять до 80% рутинных задач и заинтересовать 50% людей, которые преждевременно заканчивали терапию.

Программа запишет разговор с пациентом, а затем расшифрует содержание сессии, отметив эмоциональные реакции и когнитивные искажения. В дальнейшем виртуальный «психолог» сможет проанализировать прогресс клиента или изменения его состояния.

В ближайших планах команды — запуск чат-бота в Telegram и проведение практических тестирований с участием профессионалов.

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Наука #Наука #Новосибирск
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