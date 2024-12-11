Часы Apple смогут отправлять сообщения через спутник

Apple Watch Ultra 3 получат функцию поддержки спутниковой связи для отправки сообщений в условиях отсутствия мобильной сети и Wi-Fi.

Изначально такая поддержка появилась в 2022 году в iPhone 14. С ее помощью пользователи могут связываться с экстренными службами вне зоны действия мобильной сети или отправлять текстовые сообщения через iMessage.

Однако на умных часах Apple Watch Ultra 3 поддержка спутниковой связи появится впервые, пишет Bloomberg. Для работы этой функции Apple продолжит сотрудничество с Globalstar. В частности, компания инвестировала 1,5 миллиарда долларов в спутниковую инфраструктуру.

Также в новом поколении Apple Watch Ultra появится функция мониторинга кровяного давления, которая будет представлена в виде уведомлений о гипертензии без точных показателей систолического и диастолического давления.

В дополнение ожидается, что умные часы получат функцию неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови, однако ее появление пока официально не подтверждено. Анонс Apple Watch Ultra 3 ожидается в сентябре 2025 года.