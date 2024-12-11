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Новак пообещал российской экономике неожиданный рост

Источник:
ТАСС
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Рост российской экономики по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 3,9%, что гораздо выше среднемировых темпов роста, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Несмотря на внешние шоки, санкционные давления, которые выражаются десятками тысяч относительно нашей страны, закрытие экспортных рынков, нарушение логистических цепочек — то есть все, что связано, так сказать, с инициаторами экономической войны, которую возглавляют западные страны. Несмотря на это, наша экономика в последние годы показывает устойчивое развитие», — цитирует ТАСС Новака.

И если, по его словам, брать, например, рост экономики с 2020 по 2024 год, он составит примерно 12,7%, в прошлом году — это плюс 3,6%. «В этом году мы ожидаем 3,9%», — сказал Новак.

Новак отметил, что это значительно выше среднемировых темпов роста. «И в разы выше, чем темпы роста развитых стран, таких как, например, как Европа. Поэтому мы наблюдаем, что наша экономика справляется с этими трудностями», — сказал он.

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