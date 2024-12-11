Трамп назвал мир на Украине своим важнейшим приоритетом

Избранный президент США Дональд Трамп назвал своей приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине.

«В мире много кризисов. <...>. Приоритет — решить проблему Украины с Россией», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в интервью французским СМИ в ходе недавней поездки в Париж.

Хотя ситуация на Ближнем Востоке важна, разрешить ее «не так сложно, как конфликт Украины и России», отметил Трамп. Он также сообщил, что на президентском посту будет «будет говорить» с французским руководством об Украине. «Я провел встречу с Зеленским, с ним у меня состоялась хорошая беседа», — добавил избранный президент США.

Ранее Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. При этом он оставил без комментариев утверждение избранного президента США о готовности Киева заключить соглашение с Москвой.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту.