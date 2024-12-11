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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп назвал мир на Украине своим важнейшим приоритетом

Источник:
ТАСС
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал своей приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине.

«В мире много кризисов. <...>. Приоритет — решить проблему Украины с Россией», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в интервью французским СМИ в ходе недавней поездки в Париж.

Хотя ситуация на Ближнем Востоке важна, разрешить ее «не так сложно, как конфликт Украины и России», отметил Трамп. Он также сообщил, что на президентском посту будет «будет говорить» с французским руководством об Украине. «Я провел встречу с Зеленским, с ним у меня состоялась хорошая беседа», — добавил избранный президент США.

Ранее Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. При этом он оставил без комментариев утверждение избранного президента США о готовности Киева заключить соглашение с Москвой.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту.

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Политика #Мир
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Sovik

Пусть просят денег у тех, кто не так давно митинги устраивал.

corrector

Ну вот все и узнали название твоего настоящего отечества, за которое ты переживаешь и болеешь !!Вот...

corrector

Особенно хороший сад получился в секторе Газа , аж европейцы обалдели от кровожадности евреев

corrector

но когда Путин пошел защищать русских на запад - это ты не поддерживаешьА тут просто наглый захват...