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Путин поддержал идею введения среднего балла для оценки знаний

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поручил проработать предложение о введении интегральной оценки знаний, полученных выпускником 11 класса по всем школьным предметам, в дополнение к сдаче ЕГЭ.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратил внимание президента на то, что ученики сосредотачиваются на сдаче ЕГЭ, из-за чего страдает освоение других предметов. Истории, литературе, географии уделяется гораздо меньше внимания, отметил он.

«Необходимо побуждать учеников к освоению всей школьной программы, а не только тех предметов, по которым они сдают ЕГЭ», — предложил Фадеев, подчеркнув, что Единый госэкзамен является стержнем. Наряду с этим, как считает Фадеев, нужно ввести некий интегральный балл.

«Согласен полностью. Давайте оформим ваше предложение и проработаем с правительством», — ответил Путин. «То, что вы сказали по поводу истории, литературы географии очень правильно в совокупности именно. Эти предметы формируют наш культурный код, что чрезвычайно важно», —добавил президент.

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Жизнь #Образование
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Sovik

Пусть просят денег у тех, кто не так давно митинги устраивал.

corrector

Ну вот все и узнали название твоего настоящего отечества, за которое ты переживаешь и болеешь !!Вот...

corrector

Особенно хороший сад получился в секторе Газа , аж европейцы обалдели от кровожадности евреев

rumatam

в 13 лет шлялась по парковке сама искала а теперь кто то виноват............