Путин поддержал идею введения среднего балла для оценки знаний

Президент России Владимир Путин поручил проработать предложение о введении интегральной оценки знаний, полученных выпускником 11 класса по всем школьным предметам, в дополнение к сдаче ЕГЭ.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратил внимание президента на то, что ученики сосредотачиваются на сдаче ЕГЭ, из-за чего страдает освоение других предметов. Истории, литературе, географии уделяется гораздо меньше внимания, отметил он.

«Необходимо побуждать учеников к освоению всей школьной программы, а не только тех предметов, по которым они сдают ЕГЭ», — предложил Фадеев, подчеркнув, что Единый госэкзамен является стержнем. Наряду с этим, как считает Фадеев, нужно ввести некий интегральный балл.

«Согласен полностью. Давайте оформим ваше предложение и проработаем с правительством», — ответил Путин. «То, что вы сказали по поводу истории, литературы географии очень правильно в совокупности именно. Эти предметы формируют наш культурный код, что чрезвычайно важно», —добавил президент.