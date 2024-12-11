Орбан объяснил, почему Трамп не ведет переговоры по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп до вступления в должность 20 января не может вести официальные переговоры с лидерами иностранных государств, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан накануне побывал в гостях у Трампа. «Это были не переговоры, потому что Трамп еще не вступил в должность президента. Когда он вступит, будут переговоры, а пока это была просто беседа», — цитирует ТАСС Орбана.

Премьер Венгрии пояснил, что в соответствии с американским законодательством избранному президенту до инаугурации 20 января не разрешается вести какие-либо переговоры от имени Соединенных Штатов.

«Пока он не в том положении, чтобы вести переговоры по вопросу о прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США, но я думаю, что, когда 20 января он вступит в должность, эффект от этого будет положительным», — отметил Орбан.