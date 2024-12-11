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Госрегулирование наценок на товары предложили ввести в России

Источник:
Sibnet.ru
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Минсельхоз поддержал предложение депутатов Госдумы о введении государственного регулирования наценок на некоторые товары.

Парламентарии предложили позволить властям регионов ограничивать наценки оптовой и розничной торговли на 5 и 15% соответственно. Инициатива касается только социально значимых товаров, приводят «Известия» предложения депутатов.

Речь идет о свыше 20 наименованиях, включая говядину, мясо птицы, масло, хлеб и другие товары. По мнению депутатов, такое госрегулирование наценок позволит предотвратить ситуации, при которых торговые сети завышают цены на товары, а также поддержать граждан.

В Минсельхозе заявили, что такую меру необходимо использовать в исключительных случаях. Если цены на социально значимые товары растут в регионе на 10 и более процентов в течение 60 дней, в этом случае нужно ограничивать наценки, но максимум на 90 дней, уточнили в ведомстве.

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Экономика #Торговля
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Топ комментариев

Sovik

Пусть просят денег у тех, кто не так давно митинги устраивал.

corrector

Ну вот все и узнали название твоего настоящего отечества, за которое ты переживаешь и болеешь !!Вот...

corrector

Особенно хороший сад получился в секторе Газа , аж европейцы обалдели от кровожадности евреев

rumatam

в 13 лет шлялась по парковке сама искала а теперь кто то виноват............