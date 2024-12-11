Госрегулирование наценок на товары предложили ввести в России

Минсельхоз поддержал предложение депутатов Госдумы о введении государственного регулирования наценок на некоторые товары.

Парламентарии предложили позволить властям регионов ограничивать наценки оптовой и розничной торговли на 5 и 15% соответственно. Инициатива касается только социально значимых товаров, приводят «Известия» предложения депутатов.

Речь идет о свыше 20 наименованиях, включая говядину, мясо птицы, масло, хлеб и другие товары. По мнению депутатов, такое госрегулирование наценок позволит предотвратить ситуации, при которых торговые сети завышают цены на товары, а также поддержать граждан.

В Минсельхозе заявили, что такую меру необходимо использовать в исключительных случаях. Если цены на социально значимые товары растут в регионе на 10 и более процентов в течение 60 дней, в этом случае нужно ограничивать наценки, но максимум на 90 дней, уточнили в ведомстве.