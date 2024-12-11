Байден решил перед уходом ударить по нефтяному экспорту России

Уходящая администрация президента США Джо Байдена собирается
объявить об ужесточении санкций в
отношении российского экспорта нефти,
Речь идет о санкциях, аналогичных введенным против нефтяного экспорта Ирана. В таком случае действие ограничений будет распространяться и на покупателей энергоносителей из России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Эксперты отмечают, что такие санкции сопряжены с риском. Крупнейшими
покупателями российской нефти являются «такие
могущественные страны», как Индия и Китай. В итоге ограничительные меры могут
ударить по мировому рынку, взвинтив цены на нефть.
Белый дом также рассматривает возможность введения санкций против
«танкерного флота», якобы перевозящего российскую нефть.