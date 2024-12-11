Белоруссия запретила ввоз алтайской гречки

Крупа гречневая ядрица высшего сорта, произведенная в Алтайском крае, попала под запрет в Белоруссии, соответствующая информация появилась в реестре опасной продукции Госстандарта республики.

Белорусские власти запретили ввозить и продавать в республике крупу производства ООО «Вега-инжиниринг».

«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2021 "О безопасности пищевой продукции" (части 1 статьи 5 главы 1), ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"», — говорится в сообщении Госстандарта Белоруссии.

Ведомство сослалось на результаты испытаний, в ходе которых было установлено, что показатель развариваемости гречки составил 29 минут при норме не больше 25 минут.

«Из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — отметил Госстандарт Белоруссии.